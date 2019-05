PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 26.05.2019

Limburg (ots)

Pressebericht der Polizeistation Weilburg vom 26.05.2019

Diebstahl von 3 Herrenarmbanduhren

Samstag, 25.05.19, 14.50 Uhr Weilburg, An der Backstania 1 a, Einkaufsmarkt

Ein 19 - jähriger algerischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Weilburg, entwendete zusammen mit zwei weiteren Personen aus einer Glasvitrine eines Einkaufsmarktes 3 Herrenarmbanduhren im Wert von insgesamt 500.- EUR. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete dies. Der 19 - jährige Mann und ein 25 - jähriger somalischer Staatsangehöriger aus Hadamar konnten dann im Laufe der Fahndung am Bahnhof Weilburg festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte flüchten. Bei der Festnahme wurden bei dem 25 - jährigen dann noch eine geringe Menge Cannabis in der Gesäßtasche aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde daher auch noch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesondert eine Strafanzeige erstattet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer 06471-93860

Für den Bereich der Polizeistation Limburg ist bereits eine Pressemeldung eingestellt worden

Rückfragen bitte an:

Jung,U.

Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell