POL-HI: Diebstahl eines Firmenfahrzeuges

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) In der Nacht von Mittwoch, 06.05.2020 auf Donnerstag, 07.05.2020 gelangten bisher unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Tischlerei in der Ortschaft Klein Düngen. Wie die Täter in das Objekt gelangten steht noch nicht fest. In einem der Büroräume wurde offenbar zielgerichtet der Schlüssel eines weißen Skoda Yeti entwendet. Das Firmenfahrzeug war auf dem Gelände der Tischlerei in der Florianstraße verschlossen abgeparkt. Mit dem im Büro aufgefunden Schlüssel wurde dann anschließend der PKW vom Firmengelände entwendet. Weitere Gegenstände wurden aus den Büroräumen nicht gestohlen. Laut Firmeninhaber hat der entwendete PKW noch einen Wert von ca. 10.000,- Euro. Sollte jemand in der Tatnacht Beobachtungen im Bereich der Tischlerei in Klein Düngen gemacht haben, dann möge er sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 in Verbindung setzten.

