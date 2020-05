Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der Alten B3 zwischen der L482 und Banteln mit einer leichtverletzten Person

Hildesheim (ots)

(bue) Am 08.05.2020 kommt es gegen 12:10 Uhr auf der "Alten B3" zwischen der L482 und Banteln etwa 600 Meter vor dem Ortseingang Banteln zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 58-jährige Alfelderin befuhr mit ihrem Pkw Seat von der L482 kommend die Alte B3 in Fahrtrichtung Banteln. Sie bemerkte einen haltenden Linienbus zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf diesen auf. Am Linienbus und am Pkw entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Die Pkw-Führerin wurde leichtverletzt in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

