Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei weitere Fälle von Telefonbetrug

Hildesheim (ots)

EIME - HILDESHEIM - (jpm)Am Vormittag des 07.05.2020 gaben sich unbekannte Täter gegenüber älteren Mitbürgern am Telefon als JVA-Mitarbeiter und als Polizeibeamter aus. Zu einer Schädigung der Senioren ist es nicht gekommen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen meldete sich gegen 08:00 Uhr eine männliche Person bei einem 91-jährigen aus Eime. Der Unbekannte gab an, von der JVA Hannover zu sein. Es sollte zu einem Ausbruch von Einbrechern gekommen sein, die nun bei dem älteren Herrn einsteigen könnten. In diesem Zusammenhang versuchte der Anrufer an Informationen zu Sparbüchern des Seniors zu gelangen. Dieser ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken, legte auf und meldete den Vorfall der Polizei.

Gegen 11:40 Uhr bekam ein 77-jähriger Mann aus Hildesheim einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der sich mit dem Namen Weber vorstellte. Unter dem Vorwand mit der Bearbeitung von Einbrüchen in der Nachbarschaft betraut zu sein, befragte er den 77-jährigen nach einem Tresor. Dieser dementierte mehrfach einen solchen zu besitzen, worauf der Anrufer das Gespräch beendete.

