Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wasserdruck geprüft und Schmuck gestohlen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 06.05.2020 erschien gegen 14:00 Uhr eine unbekannte Person bei einer Seniorin in der Almsstraße in Hildesheim und gab sich als Wasserwerker aus. Während der Überprüfung des Wasserdrucks entwendete der Täter Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der Mann an der Wohnungstür der 71-jährigen Frau und verschaffte sich, unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu müssen, Zutritt zu den Räumen der Wohnung. Der Täter und die Geschädigte gingen anschließend zusammen in das dortige Badezimmer. Er gab ihr ein Gerät in die Hand, welches sie unter den laufenden Wasserhahn halten sollte, währenddessen lief er durch die Wohnung. Nach einigen Minuten teilte er der Geschädigten mit, die Rohre im Keller überprüfen zu müssen. Er kam jedoch nicht zurück. In den Abendstunden fiel der Seniorin auf, dass der Täter Schmuck entwendet hatte.

Eine genaue Aufstellung liegt der Polizei noch nicht vor.

Sie beschrieb den Täter wie folgt:

Ca. 25 Jahre alt

180 cm groß

Schlanke Statur

Südländisches Erscheinungsbild

Sehr gepflegt

Dunkelblaues Basecap

Blau- weiß kariertes Hemd

Jeans

Blaue Handwerkerweste, linksseitig Emblem

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

