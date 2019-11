Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Katze angeschossen

Zweibrücken (ots)

Am 23.11.2019 zwischen 08:0 Uhr und 16:00 Uhr wurde in Zweibrücken-Mittelbach eine Katze von einer unbekannten Person offenbar angeschossen. Das Tier kehrte zu seinem Besitzer, der in der Alten Friedhofstraße wohnt, mit einer Verletzung oberhalb der Nase zurück. Ein Tierarzt entfernte aus der Wunde ein Metallgeschoss, das zentraler Gegenstand der Ermittlungen ist, weil es Hinweise auf die Art der Waffe geben könnte. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Primasens geführt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 / 9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

