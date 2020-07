Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: Widerstand, Brände, Müllentsorgung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen

Kurz nach Mitternacht in der Nacht von Sonntag auf Montag meldete ein Zeuge der Polizei einen möglicherweise betrunkenen Autofahrer. Voraus gingen wohl mehrere Überholmanöver bzw. Abdrängversuche auf der B29, Höhe Industriegebiet West rechts. Beteiligt waren ein Toyota und ein Ford. Der Toyota hielt an und zwei Personen stiegen aus. Diese gingen zu Fuß auf den Pkw Ford zu. Die Insassen des Pkw Ford befürchteten einen Angriff der beiden und verständigten die Polizei. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurde das betreffende Fahrzeug ein paar Minuten später festgestellt. Der Fahrer ignorierte zunächst sämtliche Haltezeichen und das eingeschaltete Blaulicht und flüchtete. In der Schnaitbergstraße hielt er dann schließlich doch an. Der 31-jährige Fahrer, der außerordentlich aggressiv war, riss sich das T-Shirt vom Körper, beleidigte die Polizisten und ging in drohender Haltung auf die Beamten zu. Nachdem er mehrfach in Angriffsabsicht auf die Polizisten zugegangen war, setzten diese Pfefferspray ein. Während der folgenden Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte der 31-Jährige die anwesenden Polizeibeamten und die Ärztin. Der Mann wurde anschließend in Polizeigewahrsam genommen.

Neresheim-Kösingen: Brandstiftung

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr wurde den Rettungskräften im Bereich des Freibades in der Frickinger Straße ein brennender Container gemeldet. Wie erste Ermittlungen ergaben, hatten Unbekannte den Container aufgebrochen und den Inhalt, der aus Bauschutt und Schrottteilen bestand, angezündet. In der Nähe des Containers wurde zudem ein Holzlagerplatz angezündet. Beide Brände wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Kösingen gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Ebnat: Altreifen entsorgt

In einem Waldgebiet zwischen Ebnat und Elchingen wurde nach der Anschlussstelle der A/ auf einem geteerten Waldweg rund 40 Altreifen abgelegt. Die Reifen wurden am Sonntagabend gegen 18 Uhr von einem Spaziergänger aufgefunden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Dewangen: Brand einer Wiesenfläche

Mit sechs Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand aus. Im Rotsoldweg war es, ersten Ermittlungen zufolge durch Selbstentzündung oder weggeworfener Zigarettenkippe zum Brand auf einem brachliegenden Grundstück gekommen. Anwohner hatten mit Gartenschläuchen verhindert, dass das Feuer auf angrenzende Hecken übergreifen konnte.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstagnachmittag einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, als er beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Audi beschädigte, der auf dem Verbindungsweg zur Glashütte am Parkplatz Häselbach abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 15.15 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw VW Golf beschädigte eine 20-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.20 Uhr einen in der Danneckerstraße abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Bopfingen: Unfall mit zwei Kindern

Mit ihrem BMX-Rad befuhr eine 11-Jährige am Samstagabend gegen 20.40 Uhr den Spitalplatz. Als sie nach links um eine Hausecke fuhr, übersah sie einen 9-Jährigen, der dort neben seinem Kinderroller stand. Die beiden Kinder prallten zusammen und stürzten zu Boden, wobei der 9-Jährige sich eine Verletzung an der Nase zuzog. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Wäsche in Brand gesetzt

Nachträglich erstattete eine 37-Jährige Anzeige, nachdem ein Unbekannter Feuer gelegt hatte. Die Frau hatte am Samstagmittag gegen 15 Uhr bemerkt, dass ihre trockene Wäsche, die noch auf dem Wäscheständer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße hing, angezündet worden war. Der Trockenraum ist nicht verschlossen und für jedermann zugänglich. Erst am Abend verständigte die 37-Jährige die Polizei. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell