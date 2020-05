Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in eine Garage

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Diebe haben sich in einer Garage an der Recker Straße aufgehalten. Mit einem Werkzeug durchtrennten die Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr, und Donnerstagmorgen (07.05.2020), 06.00 Uhr, das Schloss der Garage. Abschließend gingen sie in den Raum und stahlen dort eine Motorsense der Marke Dolmar im Wert eines dreistelligen Eurobetrages. Die Täter hatten dort zudem Schlösser an einer weiteren Garage und an einem Container beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wer hat im Bereich Rheiner Straße/Recker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

