Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Sachbeschädigung/Feuer

Greven (ots)

Unbekannte Personen haben in der öffentlichen Toilette in der Grevener Innenstadt, an der Rückseite des Imbisses an der Straße Hinter der Lake, ein Feuer entzündet. Dies muss in der Zeit zwischen Dienstag, (05.05.2020), 16.30 Uhr und Mittwochnachmittag (06.05.2020), 16.00 Uhr, gewesen sein. Die Unbekannten setzten den Recherchen zufolge in der Damentoilette einen Kunststoffabfalleimer in Brand. Der Abfalleimer wurde dadurch zerstört, der gesamte Toilettenraum durch Ruß geschwärzt. Der über dem Abfalleimer befindliche Handtuchkasten war ebenfalls geschwärzt. Zudem entwendeten der oder die Täter aus der Herrentoilette den Abfalleimer. Angaben zur Schadenshöhe bzw. zu den Kosten der Reinigung können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen die auf den Vorfall am Busbahnhof aufmerksam geworden sind, Telefon 02571/928-4455.

