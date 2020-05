Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag zu Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person vom 06.05.2020, 20:40 Uhr

Lotte (ots)

Bei der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der 39-jährige Kradfahrer aus Lotte die Lengericher Straße von Tecklenburg kommend in Richtung Lotte befuhr. Kurz hinter der Kreuzung Lengericher Straße / Hasbergener Straße geriet er eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei diesem Aufprall zog er sich tödliche Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.300,- EUR. Die Lengericher Straße war für die Unfallaufnahme etwa 2,5 Stunden gesperrt. Weitere Untersuchungen zur Ermittlung der Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell