POL-ST: Ibbenbüren-Dörenthe, Verkehrsunfall

Auf der Straße "Im Brook" in Dörenthe hat sich am Mittwochnachmittag (06.05.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine PKW-Insassin verletzt wurde. Gegen 16.45 Uhr war ein 27-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren in südliche Richtung gefahren. In einer Kurve, etwa 300 Meter vom Campingplatz entfernt, kam er den Spuren zufolge auf den Grünstreifen und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW blieb auf einer Wiese auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde die 20-jährige Mitfahrerin in dem PKW leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das die Ibbenbürenerin nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Schaden am Auto wird auf circa 3.500 Euro geschätzt.

