POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall

Auf der Grevener Straße ist am Mittwochabend (06.05.2020) eine Autofahrerin aus Lengerich verunglückt. Die 57-Jährige war gegen 20.40 Uhr in Richtung Greven gefahren. Kurz vor der Einmündung zum Haus Nummer 62 wich sie den Schilderungen zufolge einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Reh aus und lenkte mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr der Wagen in den Straßengaben und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die leicht verletzte Lengericherin konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Wagen befreien. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zu einer Kollision mit dem Reh war es offenbar nicht gekommen.

