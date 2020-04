Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Fahrrad entwendet

Ein Fahrrad war am Dienstag in Öhringen offenbar einem Dieb ins Auge gefallen. Das Zweirad war im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr an dem Fahrradständer vor dem Rathaus auf dem Marktplatz angeschlossen. In dieser Zeit muss ein Unbekannter das schwarze Fahrrad der Marke Veneto Light entwendet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Zweirads geben können, sollten sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung setzen.

