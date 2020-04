Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft

Mehrere Paar Schuhe und eine Sonnenbrille wollte ein 27-Jähriger am Dienstagnachmittag aus einem Sportgeschäft in Heilbronn mitnehmen, ohne dafür zu bezahlen. Gegen 17 Uhr verließ der junge Mann das Geschäft in der Edisonstraße. Dabei hatte er die Waren des Sporthandels im Wert von etwa 800 Euro in einer Tasche eingesteckt und nicht bezahlt. Als der Alarm des Geschäfts auslöste und ein Mitarbeiter den Mann aufforderte die Ware herauszugeben, gab dieser nur ein Paar Schuhe heraus. Der Mitarbeiter bemerkte das weitere Diebesgut und ergriff die Stofftasche. Der Dieb attackierte daraufhin den Angestellten und versuchte so seine Beute zu sichern. Da dieser die Tasche aber nicht losließ, flüchtete der Dieb. Er konnte kurze Zeit später, nach einem Hinweis einer Zeugin, von einer Streife festgenommen werden.

Heilbronn: Radfahrer contra PKW

Ein Radfahrer und ein VW kollidierten am Mittwochnachmittag in Heilbronn. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Ein 54-jähriger Radler fuhr gegen 15 Uhr auf der Besigheimer Straße, als von der Freiligrathstraße ein 19-Jähriger mit seinem Sharan einbog. Der Radler stieß mit dem VW zusammen und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Ein schwerverletzter Motorradfahrer

Am Montagabend kollidierte eine 30-jährige Seat-Fahrerin bei Heilbronn mit einem 16-jährigen Motorradfahrer. Gegen 18.15 Uhr übersah die Seat-Lenkerin beim Einbiegen von der Sichererstraße auf die Paul-Göbel-Straße wohl den Jugendlichen auf seiner Aprilia. Durch den Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Eine zufällig vorbeigekommene Streife der Bundespolizei und Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nordheim: Mann scheitert bei Diebstahl von Lebensmitteln

In einem Discounter in Nordheim wollte ein 23-Jähriger am Dienstagabend Lebensmittel stehlen. Kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr hatte der junge Mann Lebensmittel im Wert von etwa 16 Euro in eine Tasche gesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Als ein Mitarbeiter des Discounters den 23-Jährigen ansprach, rannte dieser davon. Der Mitarbeiter konnte den Dieb einholen und die Tasche packen. Nachdem der 23-Jährige den Mann sowohl mit Drohungen, als auch mit Gewalt nicht dazu bringen konnte, die Tasche loszulassen, gab er seine Beute auf. Er wurde von Anwohnern gestellt und von der Polizei festgenommen.

Erlenbach: Drei Unfälle auf A6

Gleich drei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und Weinsberg ereignet. Bei zwei Unfällen waren die Beteiligten in Richtung Nürnberg unterwegs. Hier entstanden glücklicherweise nur Sachschäden. Ein Unfall in der Gegenrichtung hatte leider eine Schwerverletzte und einen Leichtverletzten zur Folge. Vermutlich aus Unachtsamkeit war ein 83-Jähriger mit seinem VW-Caddy auf einen verkehrsbedingt haltenden Sattelzug aufgefahren. Durch den Unfall verletzte sich der Caddy-Fahrer leicht. Seine 80-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide Insassen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

Eberstadt: Unfall mit Streifenwagen

Bei einer Einsatzfahrt am Dienstagnachmittag in Eberstadt kollidierte ein Streifenwagen mit dem Mazda eines 36-Jährigen. Der Fahrer des blau-silbernen Dienstfahrzeugs war gegen 15.20 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Heilbronner Straße in Richtung Weinsberg zum einem Einsatz unterwegs. Auf Höhe der Einmündung des Grantscher Weg überholte er mehrere Fahrzeuge. Nachdem er bereits zwei Fahrzeug passiert hatte, bog der der vorausfahrende Mazda-Fahrer nach links in den Grantscher Weg ab. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen, der Streifenwagen prallte anschließend gegen eine Hausecke. Bei dem Unfall wurden die beiden Beamten leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Mazdas blieb glücklicherweise unverletzt. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro.

