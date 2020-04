Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Einbrecher scheitern an Eingangstüre

Im Zeiitraum von Sonntagmorgen bis Montagnachmittag versuchten Unbekannte in eine Metzgerei in Mosbach einzubrechen. Zwischen Sonntag, 08:30 Uhr und Montag, 15:30 Uhr begaben sich die bislang unbekannten Täter zu der Eingangstüre einer Metzgerei in der Martin-Luther-Straße und versuchten diese aufzuhelbeln. Die Einbrecher scheiterten jedoch. Letztendlich gaben sie auf und flüchteten. Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Haßmersheim: Illegal Hausmüll entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen in Haßmersheim illegal Hausmüllabfälle. Die Müllablagerung wurden am Montag im Bereich der Altglascontainer in der Neckarstraße entdeckt. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen, die in den letzten Tagen in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeiposten Agasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden. Mudau: Pferdeausflug bei Monschein

In der Nacht auf Mittwoch störte ein Verkehrsteilnehmer in Mudaueinen friedlichen Ausflug einer dreiköpfigen Pferdegruppe und riefen die Polizei. Gegen 00:20 Uhr spazierten drei Pferde alleine und ohne Reiter auf der Amorbacher Straße in Richtung Ünglert. Polizeibeamte stoppten die Truppe, führten eine Verkehrskontrolle durch und brachten sie ohne Beanstandung unversehrt nach Hause.

Mosbach: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht!

Eine unbekannte Person blieb vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem VW in Mosbach hängen. Das Auto war von Dienstagabend, 20:00 Uhr bis Mittwochmorgen, 07:00 Uhr in der Zwingenburgstraße geparkt und wurde durch einen ein Verkehrsteilnehmer beschädigt. Daraufhin fuhr die Person davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Geschehen die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

