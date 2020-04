Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Auto weggerollt - 3.000 Euro Sachschaden

Sein Fahrzeug musste ein 58-Jähriger am Montagnachmittag nach einem Unfall in Waldbrunn abschleppen lassen. Der Mann stellte gegen 16 Uhr seinen Ford Mondeo in der Alte Marktstraße ab. Offenbar sicherte er sein Fahrzeug nicht gut genug, sodass es die Straße herabrollte. Die Irrfahrt hatte am Geländer einer Kirche ein Ende. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Der Sachschaden am Geländer ist noch unbekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

