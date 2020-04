Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Böckingen: Pedelec gestohlen

Ein Pedelec war offenbar das Objekt der Begierde eines Diebes in der Neue Straße in Böckingen. Die Besitzerin des Zweirades schloss dieses am Montag gegen 21 Uhr an einem Verkehrszeichen ab. Als sie am Dienstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, wieder an die Stelle zurückkehrte war ihr Pedelec der Marke "Winora", Typ Yucatan, verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Rades geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 bei Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell