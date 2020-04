POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Einbruch gescheitert

Eine 65-Jährige aus Buchen ist am Wochenende nur knapp einem Einbruch in ihr Zuhause entgangen. Die Frau war von Sonntagmorgen bis Montagabend nicht in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Obergasse. Als sie am Montag gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie Einbruchspuren an ihrer Wohnungstür. In ihrer Abwesenheit hatten Unbekannte versucht die Türe aufzubrechen, scheiterten jedoch am Schließmechanismus. Durch die Aufbruchsversuche entestand am Türrahmen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hofft nun auf Zeugen die in der Obergasse verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefeonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Walldürn: Parkplatzrempler geflüchtet

Auf Werkstattkosten von rund 2.500 Euro wird ein 79-Jähriger wohl sitzen bleiben, sollte nicht geklärt werden können, wer am Montag in Walldürn seinen Renault beschädigte. Der Senior war gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Otto-Hahn-Straße. Als er nach dem Einkauf zu seinem auf dem Parkplatz abgestelten Wagen zurückkehrte, entdeckte er frische Unfallschäden an dem Fahrzeug. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an dem Renault hängengeblieben und flüchtete danach vom Unfallort. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Zeugen gesucht

Nichts als einen Schaden von etwa 4.000 Euro hinterlies ein Unbekannter am Samstag an einem BMW in Mosbach. Ein 55-Jähriger hatte den Wagen in der Zeit zwischen 13.30 und 14.15 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass sein BMW durch Unbekannte beschädigt worden war. Vermutlich war der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Auto gefahren und machte sich danach einfach aus dem Staub ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062618 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

