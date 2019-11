Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Explosion einer Gasflasche, Unfälle, Einbrüche, Festnahme nach Rauch in Wohnung, Randalierer auf offener Strasse

Reutlingen (ots)

18-Jähriger verweigert Hilfe und beleidigt die eingesetzten Polizeibeamten

Am Samstagabend gegen 22:20 Uhr befand sich ein 18-Jähriger nach einem Streit mit seiner Freundin in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung verhielt sich der 18-Jährige sehr aggressiv. Als der junge Erwachsene einem Arzt in einer Fachklinik vorgestellt werden sollte, beleidigte dieser die eingesetzten Beamten fortwährend mit nicht zitierfähigen Worten und verweigerte jegliche Kooperation. Im weiteren Verlauf versuchte der Aggressor mit dem Fuß nach den Beamten zu treten. Diese konnten jedoch glücklicherweise den Angriff abwehren und wurden nicht verletzt. Nach der Vorstellung bei einem Arzt in der Fachklinik, konnte der 18-Jährige an Angehörige übergeben werden. Der junge Erwachsene wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung zur Anzeige gebracht.

Metzingen (RT): Auffahrunfall fordert vier Leichtverletzte

Am Samstag, kurz vor 18:00 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw Dacia die B312 von Reutlingen kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe von Metzingen bemerkte der Fahrzeuglenker zu spät, dass der Fahrzeugverkehr vor ihm in´s Stocken kam. Der Dacia-Lenker fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Pkw Renault auf und schob diesen auf einen vorausfahrenden Pkw VW-Golf-Kombi. Durch den Aufprall zogen sich alle Insassen des Pkw Renault, sowie die Beifahrerin des Pkw VW-Golf, leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst mit mehreren Rettungsfahrzeugen in ein Klinikum eingeliefert. Der Pkw Dacia und der Pkw Renault mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Zwei Verletzte nach Gasflaschenexplosion

In einem Gartenhaus in Kirchheim unter Teck explodierte am Samstagmittag gegen 13 Uhr eine 6 kg Gasflasche welche, an einen Heizstrahler angeschlossen war. Zwei Brüder wurden hierbei verletzt, einer davon zog sich schwere Verletzungen zu. Nach bisherigem Ermittlungsstand befanden sich ein 36-Jähriger Mann, sowie sein 27 Jahre alter Bruder, in einem Gartenhaus in Kirchheim unter Teck um das als Geräteschuppen genutzte Gartenhaus zu entrümpeln. Hierbei wurde ein ca. 2 Jahre alter Heizstrahler auf Funktionsfähigkeit geprüft. Vermutlich strömte aufgrund einer Undichtigkeit unbemerkt Gas aus, sodass es beim Betätigen des Zünders zu einer Verpuffung kam. Infolge der Verpuffung griff das entstandene Feuer auf gelagerte Gartengeräte über. Durch das rasche Eingreifen eines Zeugen konnte das brennende Gartenhaus sowie die Gasflasche mit Feuerlöscher und Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.1500 Euro. Der schwerverletzte 36-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht, sein Bruder wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus einer ambulanten Behandlung unterzogen. Die Feuerwehr Kirchheim war mit einem Großaufgebot vor Ort und übernahm die Nachlöscharbeiten. Der Heizstrahler, sowie die Gasflasche, wurden durch die Polizeibeamten für weitere Ermittlungen sichergestellt.

Oberensingen (ES): Nach angebranntem Essen festgenommen

Weil er das Essen anbrennen ließ konnte die Polizei einen 52-Jährigen festnehmen, welcher mittels Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Zu einem Einsatz für Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagmittag, gegen 14.40 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Grötzinger Straße in Oberensingen. Ein Anwohner des Gebäudes meldete über Notruf, Rauch und Brandgeruch, sowie einen ausgelösten Heimrauchmelder aus einer Wohnung im Gebäude. In der Wohnung würde niemand auf Klopfen und Klingeln reagieren. Vor Ort bestätigten sich die Angaben des Mitteilers, weshalb die Tür zur betreffenden Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet und der 52-jährige Bewohner, aus der stark verrauchten Wohnung unverletzt gerettet werden konnte. Bei der Überprüfung des 52-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, weshalb dieser festgenommen und direkt in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Neckartailfingen (ES): Auffahrunfall mit großem Rückstau

Am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, kam es auf der B312, zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen zu einem Auffahrunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und größerem Rückstau. Der 50-jährige Lenker eines VW Tiguan, aus der Schweiz, war auf der B312 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs, als er aufgrund hohem Verkehrsaufkommen, verkehrsbedingt abbremsen musste. Die 27-jährige Lenkerin eines Pkw Smart bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit dem Fahrzeug auf den VW Tiguan auf. Beide Fahrzeuglenker wurden hierdurch leichtverletzt und begaben sich später in ärztliche Behandlung, die Beifahrerin im VW Tiguan blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein jeweiliges Unternehmen abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Aufgrund des großen Rückstaus musste der Verkehr durch die Polizei vor Ort geregelt werden.

Denkendorf (ES): Zeugen gesucht - 22-Jähriger randaliert auf der Straße

Ein aggressiver Betrunkener hat am Samstag gegen 18:30 Uhr sein Unwesen auf der Neuhäuser- und der Furtstraße getrieben. Dabei soll er zunächst ein herrenloses Fahrrad auf die Fahrbahn geworfen und an einem geparkten Fahrzeug den Seitenspiegel abgetreten haben. Anschließend brachte er mehrere Pkws auf der Durchgangsstraße zum Anhalten, indem er sich selbst auf die Fahrbahn stellte. Im weiteren Verlauf trat und schlug er auch gegen diese Fahrzeuge und beleidigte Insassen. Schließlich konnte der Gewalttätige durch zwei Anwohner überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Dabei zog sich ein 51-jähriger Denkendorfer leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-jährige Afghane wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierfür wird gebeten, dass sich Zeugen der Vorfälle unter der Telefonnummer 0711/7091-3 melden.

Dettenhausen (TÜ): Einbrecher suchen das Schulzentrum heim

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 31.10. bis Samstagvormittag, 02.11.19 in das Schulzentrums "Schönbuchschule" ein, indem sie an zwei Gebäuden eine Tür und ein Fenster aufhebelten. Im Gebäudekomplex hebelten sie weitere Türen auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten vor Ort Spuren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise.

Rottenburg (TÜ): In Bäckerei eingebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten unbekannte Täter in der Erasmusstraße eine Nebentür einer Bäckerei auf, nachdem sie zuvor vergeblich versuchten sich über die Eingangsschiebetür Zutritt zu verschaffen. In den Räumlichkeiten durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Es dürfte Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Die Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg, Tel. 07472/98010, entgegen.

