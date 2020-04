Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Heckscheibe beschädigt

Wie der Schaden an der Heckscheibe eines Smart forfour entstanden ist, versuchen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Künzelsau momentan herauszufinden. Die Besitzerin des Smart stellte diesen am Sonntag, gegen 19 Uhr, in der Ingelfinger Uhlandstraße ab. Gegen 16 Uhr am nächsten Tag stellte sie dann eine Beschädigung an der Heckscheibe ihres Fahrzeugs fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Entstehung des Schadens geben können, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

