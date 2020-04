POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neuenstein: Auto rollt auf

Nicht darauf gefahren aber darauf gerollt ist ein Opeltransporter auf den Renault einer 57-Jährigen am Dienstagmittag in Neuenstein. Auf einem Firmengelände in der Zeppelinstraße vergaß es ein 39-Jähriger beim Aussteigen aus einem Opel Movano wohl die Handbremse anzuziehen. Der Transporter rollte davon und wurde von einem geparkten Renault Twingo aufgehalten, der in seinem Weg stand. Durch den aufrollenden Transporter entstand an dem Kleinwagen ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

