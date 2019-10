POL-PPMZ: Fahrer bei Verkehrsunfall im PKW eingeklemmt

Polizeipräsidium Mainz

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02.10 Uhr ereignete sich auf der B 40 ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein 40-jähriger Mainzer mit seinem VW, zwischen den Anschlussstellen Bretzenheim-Süd und dem Autobahnkreuz Mainz-Süd, auf den vorausfahrenden Peugeot eines 29-jährigen, ebenfalls aus Mainz, auf. Durch den Zusammenstoß gerieten beide PKW ins Schleudern, prallten gegen die Schutzplanke und kamen nach einigen Metern auf der Fahrbahn zum Stillstand. Während der 40-jährige selbstständig sein Fahrzeug verlassen konnte, wurde der 29-jährige in seinem PKW eingeklemmt. Der PKW war durch den Zusammenstoß so stark deformiert, dass die Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät einsetzen musste, um den 29-jährigen aus seinem PKW zu befreien. Nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt an der Unfallstelle wurde der 29-jährige mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest zeigte mehr als ein Promille an. Der Rettungsdienst verbrachte den 40-jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter mit den Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und ordnete die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B 40 stadtauswärts bis 08.45 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 12.000EUR.

