Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrräder aufgefunden

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.2019 kam es gegen 10:00Uhr in Mainz-Bretzenheim im Bereich Am Eselsweg/Alfred-Mumbächer-Straße/Hans-Böckler-Straße zu drei Fahrraddiebstählen. Die 14, 17 und 16-jährigen Täter konnten mit den Fahrrädern im Bereich der Alten Ziegelei festgestellt werden. Es werden nun zwei Eigentümer der Fahrräder gesucht. Es handelt sich um ein Trekkingbike der Marke Gudereit in schwarz und um ein Mountain-Bike der Marke Nishiki in schwarz/blau. Die Geschädigten sollten sich auf der Polizeiinspektion Mainz 3 melden: 06131 - 654310

