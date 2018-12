POL-GT: Unfall auf der Bergstraße - eine Leichtverletzte

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Auf der Bergstraße ist es am Montagmorgen (03.12., 07.15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 19-jährige Verlerin verletzt wurde. Die 19-Jährige war mit ihrem Smart auf der Bergstraße in Richtung Schloß Holte-Stukenbrock unterwegs. In Höhe einer Einfahrt setze ein 31-jähriger Lkw Fahrer sein Fahrzeug rückwärts in eine Einfahrt. Die Verlerin beabsichtigte an dem Lkw vorbei zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die 19-Jährige wurde dabei schwer verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Der Herforder Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Der Smart musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell