Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Vandalismus am Schulzentrum - Zeugen gesucht!

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Eingangstüre des Schulzentrums am Wört in Tauberbischofsheim. Im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 11:00 Uhr schmissen die Täter Steine gegen die Glasscheibe der Eingangstüre der Schule. Die Verbundscheibe zersprang und splitterte. Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

