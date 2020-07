Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Knirpse on Tour, Feuerwehreinsatz und Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Zwei Knirpse "on Tour"

Einen gehörigen Schrecken jagten zwei 5-jährige Knirpse ihren Eltern am Samstagabend ein. Zum Spielen hatte der eine Junge den anderen am Samstagmittag in Unterkochen besucht. Als dessen Vater ihn gegen 17.30 Uhr zurück in das Wohngebiet Taufbach brachte, gingen die beiden Buben in den Garten, während sich die beiden Eltern noch unterhielten. Kurze Zeit später waren die zwei Kinder spurlos verschwunden. Bei einer sofort eingeleiteten Suche konnten von mehreren Personen Hinweise auf die beiden Ausreißer erlangt werden. So wurden sie u.a. in der Hegelstraße, der Alten Heidenheimer Straße und Richtung des Naturfreundehauses Unterkochen gesichtet. Kurz vor 20 Uhr dann die erlösende Nachricht, dass die beiden 5-Jährigen im Bereich der durch Bekannte aufgefunden wurden. Die unternehmungslustigen Buben haben zu Fuß knapp fünf Kilometer zurückgelegt. Unter zahlreichen Freudentränen wurden die beiden von ihren Eltern wieder wohlbehalten in die Arme geschlossen.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Böschungsbrand

Kurz vor 12:30 Uhr wurde am Sonntag ein Brand am Bahndamm Richtung Hirschmühle gemeldet. Nachdem der Zugverkehr eingestellt war, konnte die Feuerwehr, welche mit 21 Kräften im Einsatz war, das Feuer löschen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht

Ein in der Friedhofstraße geparkter PKW der Marke VW wurde am Sonntag in der Zeit von 19:45 Uhr bis 20:30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unfallverursacher um ein Kind, welches mit dem Fahrrad den Wagen beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

