Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brandalarm stellt sich als Einbruch heraus - Baucontainer aufgebrochen - Einbruch in Elektrofachhandel - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Motorradfahrerin stürzt

Am Sonntag um kurz vor 16 Uhr befuhr eine 52-jährige Lenkerin eines KTM-Motorrades die Kreisstraße 2503 von Bronnholzheim in Richtung Satteldorf. In einer dortigen langgezogenen Linkskurve kam das Motorrad aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde sie verletzt.

Crailsheim: Schaufensterscheibe beschädigt

In der Lange Straße wurde am Sonntag an einem Ladengeschäft eine Schaufensterscheibe beschädigt. Die Verursacher konnte durch die Polizei ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass zwei Männer in Streit gerieten und im Gerangel gegen die Scheibe fielen, welche daraufhin zu Bruch ging.

Satteldorf: Einbruch in Elektrofachhandel

Am Montag zwischen 00:20 Uhr und 01.30 Uhr, wurde in der Industriestraße an einem Elektrofachmarkt auf der Gebäudeostseite ein Loch in das Gebäude geschlagen und anschließend aus dem Markt 31 Apple-Smartphones im Wert von 23.000 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bzw. auf den Verbleib der entwendeten Smartphones nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW beschädigt

Am Samstag zwischen 13.15 Uhr und 20 Uhr, wurde in der David-Stein-Straße ein dort abgestellter PKW Skoda Octavia beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Nummer 07951 / 4800.

Gaildorf: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro kam es am Montag um 07:50 Uhr in der Schloßstraße. Eine 25-jährige Mini-Lenkerin erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende Chevrolet-Lenker auf Höhe der Körhalle anhalten musste und fuhr auf.

Schwäbisch Hall: Baucontainer aufgebrochen

In der Reinhold-Maier-Straße wurde zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurde ein Lasermeßgerät im Wert von etwa 600 Euro entwendet. Am Container entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. An einem weiteren Container wurde versucht die Tür aufzubrechen. Hier gelangte der oder die Einbrecher nicht in das Innere. Am Container entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Michelfeld: Brandalarm stellt sich als Einbruch heraus

Am Montag um kurz vor 4 Uhr löste ein Brandmeldealarm in einem Bekleidungsgeschäft in der Daimlerstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Einbruch vorlag und die Einbrecher in den Räumlichkeiten versuchten einen vorgefundenen Tresor aufzuflexen. Hierdurch löste der Rauchmelder, welcher durch die Einbrecher zuvor extra abgeklebt wurde, aus. Die Einbrecher gelangten zuvor mit brachialer Gewalt in das Gebäude, indem sie mit einem Vorschlaghammer eine Tür einschlugen. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgebrochen und anschließend der Tresor von der Wand gezogen. Nachdem der Brandmeldealarm ausgelöst hatte, flüchteten die Einbrecher ohne etwas zu entwenden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Feuerwehr rückt aus

Am Sonntag um kurz vor 23:45 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Hall zu einem vermeintlichen Brand in die Nefflenallee gerufen. Mit insgesamt fünf Fahrzeugen rückten die 22 Einsatzkräfte aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Stück Stoff sowie Isolierschaum in einem verstopften Regenrohr auf einem Balkon zu kokeln begann und dadurch starker Brandgeruch entstand. Vermutlich wurde ein glimmender Gegenstand in das Regenrohr geworfen.

Schwäbisch Hall: Mofa-Fahrer gesucht

Am Sonntag um 19:10 Uhr befuhr eine 57-jährige Lenkerin eines PKW Mini den Sudetenweg in Richtung Gaildorfer Straße. An der dortigen Kreuzung wollte sie nach rechts abbiegen, müsste jedoch zunächst anhalten. Ein nachfolgender Lenker eines Mofas erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mini auf. Anschließend entfernte sich der Mofa-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Mofa-Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Zulassungsstempel zerstört

An zwei PKW BMW, welche in der Neumäuerstraße abgestellt waren, wurde zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagmittag, 13:30 Uhr, die Zulassungstempel an den vorderen Kennzeichen mit einem spitzen Gegenstand zerstört. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell