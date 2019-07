Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Quad gestohlen

53894 Mechernich-Urfey (ots)

Freitagmorgen meldete ein 39-Jähriger aus Mechernich-Urfey den Diebstahl seines Quads. Er hatte das Fahrzeug am Donnerstag zuvor noch genutzt und am Wohnhaus geparkt. Unbekannte hatten offensichtlich das Hofgelände betreten und das Quad gestohlen. Der Geschädigte gab an, dass er selbständig einen Schaden am Kotflügel des Fahrzeuges behoben hätte. Die dadurch entstandene Klebefläche sei sehr auffällig.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell