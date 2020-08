Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Angriff auf Busfahrer; Streit unter Bekannten; Einbruch in Bürokomplex; Vermisste aufgefunden; Topf auf Herd vergessen

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Am Mittwochnachmittag musste ein gestürzter Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 20-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit seiner BMW auf der K 6745 von Pflummern herkommend in Richtung Mörsingen unterwegs. Nach einer Linkskurve kam der Biker auf einem ansteigenden Bereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte von seiner Maschine. Der Fahrer rutschte zunächst ein Stück auf dem Grünstreifen, bis er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht. An der Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro entstanden. (ms)

Pfullingen (RT): Linienbus beschädigt und Fahrer angegriffen

Ein 54 Jahre alter Busfahrer ist am späten Mittwochabend von einem noch unbekannten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen angegriffen und verletzt worden. Außerdem beschädigte der Gesuchte den Omnibus und eine Hauswand. Gegen 23.30 Uhr lehnte der Fahrer am Laiblinsplatz den Zustieg einer Person mit Fahrrad ab, da die Mitnahme von Fahrrädern nicht gestattet ist. Daraufhin betrat ein mutmaßlicher Begleiter dieser Person den Bus und forderte den 54-Jährigen auf, nicht weiterzufahren. Als der Busfahrer daraufhin seine Fahrt trotzdem fortsetzte, griff ihm der junge Mann ins Lenkrad und zwang ihn somit in der Klosterstraße zum Anhalten. Anschließend versetzte der Unbekannte dem 54-Jährigen einen Schlag, riss die Kasse aus der Halterung und verließ damit das Fahrzeug. Im Freien schleuderte er die Kasse zunächst gegen eine Hauswand, dann gegen die Windschutzscheibe des Linienbusses und in der Folge noch gegen die Seitenscheibe der Fahrerkabine. Daraufhin flüchtete der Angreifer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten. Durch den Schlag sowie durch umherfliegende Glassplitter wurde der Geschädigte leicht verletzt. Allein der Sachschaden am Omnibus beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Angriff mit Messer

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten ist es am Mittwochnachmittag in der Europastraße gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen trafen sich gegen 15 Uhr zwei 30 und 31 Jahre alten Männer zufällig vor einem Spielcasino. Aufgrund in der Vergangenheit liegender Differenzen gerieten die beiden in ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 30-Jährige offenbar ein Messer zog und auf den 31-Jährigen zuging. Dieser flüchtete über die Straße, kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 30-jährige Tatverdächtige soll sein Opfer verfolgt und verbal bedroht haben. Als der Geschädigte nach Hilfe suchte und sich mehrere Passanten versammelten, flüchtete der Täter. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Ostfildern (ES): Einbruch in Bürokomplex

Ein Bürokomplex in der Herzog-Carl-Straße ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 5.30 Uhr hebelte der Unbekannte die Haupteingangstüre auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Hier versuchte er, die Eingangstüre eines Kindergartens ebenfalls gewaltsam zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (sm)

Nürtingen (ES): Vermisster Senior wohlbehalten aufgefunden

Nach einem vermissten 81-Jährigen hat die Polizei am Mittwochabend in Nürtingen gefahndet und ihn kurze Zeit später wohlbehalten gefunden. Gegen 20 Uhr war das Polizeirevier Nürtingen informiert worden, nachdem der Senior ein Krankenhaus, in dem er stationär untergebracht war, verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der als zeitweise verwirrt eingeschätzte Mann gegen 20.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe seiner Wohnanschrift, die er offenbar aufsuchen wollte, angetroffen und in die Klinik zurückgebracht werden. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Topf auf Herd vergessen

Ein vergessener Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Mittwochabend zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 20.15 Uhr rückten diese zu einem Mehrparteienhaus in die Humboldtstraße aus, nachdem dort ein Küchenbrand gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen Rauchschwaden aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, weshalb die Räume durch mit Feuerwehr mit entsprechenden Atemschutzgeräten betreten wurden. Wie sich anschließend herausstellte, war ein unbeaufsichtigter Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte der Auslöser der Rauchentwicklung. Löscharbeiten waren nicht von Nöten. Zu einem Brandschaden war es nicht gekommen. Die Wohnung war jedoch trotz Belüftung durch die Feuerwehr aufgrund der Rauchentwicklung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ein Nachbar, der den Topf mit Wasser abgelöscht hatte, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen hatten alle Bewohner das Gebäude für rund 45 Minuten verlassen müssen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Gegen Brückenpfeiler gekracht

Leichte Verletzungen hat eine Unfallverursacherin am Mittwochvormittag erlitten. Die 38-Jährige befuhr mit ihrem Toyota kurz vor neun Uhr die Niedernauer Straße in Richtung Stadtmitte. Ihren Angaben nach erschrak die Frau wegen einem Tier in ihrem Fahrzeug und geriet zu weit nach links. Dort streifte sie mit dem Außenspiegel ihres Wagens den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mini einer 32 Jahre alten Frau. Im Anschluss kam die Toyota-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber haben in der Nacht zum Donnerstag in Mössingen nach einer vermissten 66-Jährigen gesucht. Kurz vor ein Uhr war die Polizei von Angehörigen der Vermissten informiert worden, nachdem diese gegen 20.30 Uhr die Wohnung verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war. Da eine hilflose Lage der 66-Jährigen, die auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, nicht auszuschließen war, wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Gegen sieben Uhr konnte die Frau an der Rettungswache in Belsen von Rettungskräften angetroffen werden. Die sichtlich erschöpfte aber unverletzte Frau begab sich in ärztliche Behandlung. (sm)

Haigerloch (ZAK): Kreisverkehr überfahren

Zwei Pkw-Lenker mussten am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 13.30 Uhr war ein 76-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz GLS auf der K 7177 von der B 463 herkommend unterwegs. Am Ortsbeginn von Haigerloch fuhr er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache über eine Verkehrsinsel und den Kreisverkehr zur Balinger Straße. Im Anschluss prallte der Senior mit seinem SUV ins Heck des vorausfahrenden Skoda eines 56 Jahre alten Mannes. Dessen Pkw schob er etwa 80 Meter vor sich her. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Da an dem Mercedes die Ölwanne aufgerissen worden war, kam die Feuerwehr zum Reinigen der Fahrbahn an die Unfallstelle. (ms)

