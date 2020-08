Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Lkw stellt sich quer, Mehrere Motorroller beschädigt, Senior um viel Geld betrogen

Reutlingen (ots)

Lkw stellt sich auf B 28 quer

Zu Verkehrsbehinderungen hat am Mittwochmorgen ein Lkw-Unfall auf der B 28 in Fahrtrichtung Metzingen geführt. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem MAN-Lastwagen die rechte Fahrspur, als der Tieflader-Anhänger kurz nach der Anschlussstelle Achalm ins Schlingern geriet. Der Fahrer versuchte offenbar noch vergeblich, die Situation durch ein Bremsmanöver in den Griff zu bekommen. Daraufhin kollidierte der Laster mit den rechtsseitigen Leitplanken, worauf sich das Gespann auf der Bundesstraße quer stellte. Da sowohl das Zugfahrzeug als auch der Anhänger fahrbereit geblieben waren, konnte das Gespann jedoch zunächst auf den rechten Fahrstreifen gestellt werden und seine Fahrt anschließend fortsetzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (mr)

Wendlingen (ES): Motorroller angegangen und beschädigt (Zeugenaufruf)

In der Nacht auf Mittwoch, zwischen Mitternacht und sechs Uhr, sind im Stadtgebiet von Wendlingen mehrere Motorroller angegangen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde von einem oder mehreren Unbekannten versucht, insgesamt neun Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller zu entwenden bzw. unbefugt in Gebrauch zu nehmen. Teilweise wurden diese dadurch erheblich beschädigt. Ein schwarzer Motorroller des Herstellers Tauris wurde in der Straße Im Vogelsang gänzlich entwendet. An diesem war das Versicherungskennzeichen ULU-393 angebracht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere über Personen, die sich an abgestellten Zweirädern zu schaffen gemacht haben, erbittet der Polizeiposten Wendlingen unter Telefon 07024/920990. (mr)

Falsche Gewinnversprechen - Senior um mehrere tausend Euro betrogen (Kreis Esslingen)

Mit der seit langem bekannten Betrugsmasche des Gewinnversprechens ist diese Woche ein 77-Jähriger aus einer Gemeinde im Kreis Esslingen betrogen worden. Der Mann bekam am Dienstagvormittag zunächst einen Telefonanruf, in dem ihm ein Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro versprochen wurde. Hierfür müsse eine Bearbeitungsgebühr gezahlt werden. Daraufhin erwarb er Warengutscheine in einem Discounter im Wert von mehreren hundert Euro und übermittelte deren Codenummern. Der Betrüger meinte dann zu ihm, dass die Gewinnsumme und die Bearbeitungsgebühr noch höher seien. Daraufhin kaufte der Senior am Nachmittag auf Weisung des Anrufers erneut Warengutscheine in wesentlich höherem Wert und gab die Codes durch. Als weitere Zahlungsaufforderungen am Mittwoch eingingen, schöpfte der Mann Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Das Ziel ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger wollen an das Geld ihrer Opfer gelangen. Vor einer Gewinnübergabe werden diese dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, beispielsweise in Form einer "Gebührenzahlung". Die Anrufer geben sich nicht selten als Rechtsanwälte, Notare oder sonstige Amtspersonen aus, täuschen seriöse Rufnummern vor und geben klare Zahlungsanweisungen.

So schützen Sie sich vor Betrug am Telefon:

- Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben - insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist!

- Lassen Sie sich von angeblichen Amtspersonen am Telefon nicht unter Druck setzen. Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen!

- Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern, Karten-Codes oder Informationen zum persönlichen Umfeld!

- Informieren Sie im Zweifelsfall vorher die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst!

- Holen Sie vorher Auskünfte über Personen oder Firmen im Internet oder bei den Verbraucherzentralen ein.

Weiter Informationen finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de oder unter www.pfiffige-senioren.de. (ms)

