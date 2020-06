POL-RT: Ehrliche Finderin gibt mehrere tausend Euro Bargeld ab, In Gartenhaus eingebrochen, Garagenbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

In Gartenhaus eingebrochen

Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus einem Gartenhaus in Betzingen Gegenstände gestohlen. Über einen Zaun stieg der Dieb auf das Grundstück in der Wackersbrunnenstraße und verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu dem Häuschen. Aus dem Inneren entwendete der Einbrecher unter anderem ein Fernsehgerät und verschiedene Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Brand in Garage

In der Garage eines Wohnhauses im Lerchenweg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Gegen 13 Uhr bemerkte eine 83-Jährige, die ihren Pkw kurz zuvor in der Garage geparkt hatte, Rauch aus dem Motorraum ihrer Mercedes A-Klasse und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und schaffte es, ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt am Wagen den Brand ausgelöst haben. Der Gesamtschaden an dem vollständig ausgebrannten Fahrzeug und der Garage dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die 83-Jährige war unverletzt geblieben. (rn)

Bisingen (ZAK): Ehrliche Finderin

Einer ehrlichen Finderin ist es zu verdanken, dass im Laufe des Dienstags mehrere tausend Euro Bargeld den Weg zu ihrem Besitzer zurückgefunden haben. Die 65 Jahre alte Frau entdeckte am Montagnachmittag in der Hauptstraße eine Mappe mit Geldscheinen und gab den Fund beim Polizeirevier Hechingen ab. Beamten des Polizeipostens Bisingen gelang es daraufhin am Dienstag, den über 80-jährigen Besitzer des Geldes ausfindig zu machen. Wie sich herausstellte, hatte der Senior das Geld nach einem Bankbesuch am Montag verloren und den Verlust erst später bemerkt. (mr)

