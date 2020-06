POL-RT: Warnung vor betrügerischen Anrufen; Einbruch; Verkehrsunfälle; Pkw-Aufbrüche; Brand von Bügelautomat

Polizeipräsidium Reutlingen

Esslingen (ES): Von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Einen Vermögensschaden in vierstelliger Höhe hat ein 58-Jähriger aus Esslingen zu beklagen, der am Montag Opfer eines Telefonbetrügers wurde. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch bei dem privaten PC-Nutzer und gab sich als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus. Der Betrüger nannte als Grund seines Anrufes, dass der PC des 58-Jährigen mit Schadsoftware befallen sei und bot Hilfe an. Im weiteren Gesprächsverlauf brachte der Betrüger den Angerufenen dazu, ihm einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC zu gewähren. Des Weiteren erreichte der Kriminelle in geschickter Gesprächsführung, dass ihm der Geschädigte die Zugangsdaten seiner Bankkonten preisgab. Schon während des Gespräches tätigte der Betrüger mehrere Onlineverfügungen und erbeutete einen Betrag im vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt deshalb dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (sm)

Esslingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in der Plochinger Straße in Oberesslingen eingebrochen ist. Zwischen 21.20 Uhr und 2.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gastraum. Dort wuchtete er einen Spielautomaten auf und entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der hinterlassene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberesslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagmorgen in Oberesslingen ereignet hat. Ein 28-Jähriger verließ gegen 5.45 Uhr mit seinem Smart die B10 aus Fahrtrichtung Göppingen kommend und wollte links in die K1215 in Richtung Sirnau abbiegen. Hierbei übersah er den Opel eines 55-Jährigen, der die K1215 aus Richtung Sirnau befuhr, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrzeuglenker zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden mussten. Beide Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ampelanlage an der Einmündung zum Unfallzeitpunkt ausgeschaltet, die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen hierzu dauern jedoch noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (sm)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin von Pkw angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt hat sich eine Fußgängerin, die am Montagnachmittag in der Südstadt von einem Pkw angefahren worden ist. Kurz nach 16.15 Uhr fuhr die 53-jährige Fahrerin eines VW aus dem Parkplatz eines Supermarktes in die Schweickhardtstraße ein und übersah hierbei die auf dem Gehweg gehende 31-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau auf den Asphalt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Verletzung der Gestürzten. (sm)

Mössingen-Belsen (TÜ): Autos aufgebrochen

Zwei auf einem Parkplatz in der Mössinger Straße abgestellte Fahrzeuge hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Zwischen 15.40 Uhr und acht Uhr verschaffte sich der Dieb auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Audi und einem Renault Twingo und durchsuchte die Fahrzeuge. Dabei fiel ihm in einem Fall eine Geldbörse mit noch unbekanntem Inhalt und im anderen Fall ein kleinerer Münzgeldbetrag in die Hände. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat sich ein 29-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ebingen zugezogen. Gegen 16.15 Uhr bog eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Ford von einem Parkplatz aus auf die Straße Unter dem Malesfelsen ein und übersah hierbei den von links kommenden Biker. Dieser streifte das linke Heck des Pkw und stürzte zu Boden, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen musste jedoch nicht hinzugezogen werden. Der Gesamtschaden am Ford und der Suzuki beläuft sich schätzungsweise auf 5.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Schömberg (ZAK): Bügelautomat in Brand geraten

Aufgrund eines in Brand geratenen Bügelautomats ist es am Montagabend im Langobardenweg zu einem Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Gerät kurz nach 18.30 Uhr in Brand, der sich auf das komplette Zimmer ausdehnte. Durch eigene Versuche der Bewohner konnten die Flammen zunächst nicht gelöscht werden. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es jedoch, den Brand zu löschen, bevor er sich auf weitere Räume ausdehnen konnte. Zwei Bewohner des Einfamilienhauses im Alter von 61 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ersten Schätzungen nach war ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden. (ms)

Balingen (ZAK): Schwarzer VW Polo gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen VW Polo hat am Montagmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um einen gestürzten Radfahrer zu kümmern, davongefahren. Ein 21-Jähriger befuhr um 11.45 Uhr auf seinem Fahrrad die Ludwig-Beck-Straße in Richtung Beethovenstraße. In einem dortigen Kreisverkehr wurde er von einem schwarzen VW Polo mit BL-Zulassung überholt. Als der Pkw den Kreisverkehr an der Ausfahrt Beethovenstraße in Richtung Balinger Straße verließ, schnitt er die Fahrspur des Radfahrers. Der 21-Jährige konnte einen Zusammenstoß verhindern, stürzte dabei allerdings auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Polofahrer soll zwischenzeitlich ohne Anzuhalten mit erhobenem Mittelfinger davongefahren sein. Der Polizeiposten Balingen-Frommern bittet unter Telefon 07433/998501-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden zwei Spaziergänger, die sich zur Unfallzeit am Kreisverkehr befunden und sich nach dem Sturz mit dem Radfahrer unterhalten hatten, gebeten, sich zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): In Leitplanken gekracht und Stauende übersehen

Nachdem ein Lkw am Montagmorgen auf der B 463 gegen die Leitplanken geprallt ist, hat sich ein Rückstau gebildet, den eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin erst zu spät erkannt hat. Gegen 7.45 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Scania-Lkw auf der Bundesstraße von Weilstetten in Richtung Dürrwangen unterwegs. Dabei verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Weil durch den Zusammenstoß ein Reifen so stark beschädigt wurde, dass der LKW nicht mehr weiterfahren konnte, musste dieser vor Ort gewechselt werden. Es bildete sich ein Rückstau in beide Fahrtrichtungen, den eine 28-Jährige, die die Bundesstraße gegen 9.45 Uhr aus Richtung Albstadt kommend befuhr, zu spät erkannte. Mit ihrem VW Polo krachte sie in das Heck einer vor ihr stehenden Mercedes-Benz C-Klasse eines 78-Jährigen. Der Polo musste anschließend abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird mit rund 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

