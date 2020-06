Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Seniorenresidenz eingebrochen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Einbrecher in Seniorenzentrum unterwegs (Zeugenaufruf)

Einbrecher haben am Sonntag in einer Seniorenresidenz in der Plochinger Straße ihr Unwesen getrieben und mehreren Bewohnern Bargeld und Schmuck gestohlen. Zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten teilweise gewaltsam Zutritt zu drei Wohnungen und suchten im Inneren nach Stehlenswertem. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld sowie Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/310576-810 um Hinweise. (rn)

