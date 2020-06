POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch mit Zeugenaufruf, Garagenbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei Schwerverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei schwerverletzten Fahrzeuginsassen ist es am Sonntag, gegen 01.25 Uhr gekommen. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines hochmotorisierten BMW 750i befuhr die auf 70 km/h begrenzte B312 aus Richtung Ursulabergtunnel kommend in Richtung Reutlingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Zufahrt zu einer Tankstelle versuchte er, stark bremsend, nach rechts in die Zufahrt zur Tankstelle/Zeilstraße abzubiegen, geriet hierbei auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend überquerte er, immer noch bremsend, die gesamte Fahrbahn, überfuhr den baulich erhöhten Mittelgrünstreifen und prallte 60 Meter weiter frontal in die Böschung. Der Fahrzeugführer und der 48-jährige Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Beim Fahrzeugführer wurde alkoholische Beeinflussung festgestellt, weshalb eine Blutprobe durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

Riederich (RT): Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kleinkind

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 2-jährigen Kind ist es am Samstag, gegen 12.25 Uhr gekommen. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer eines VW befuhr die Metzinger Straße in Riederich in Fahrtrichtung Stuttgarter Straße. Hier handelt es sich um einen Streckenabschnitt in einem bebauten Wohngebiet mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. In Höhe der Unfallstelle riss sich das 2-jährige Kleinkind von der Hand ihrer Schwester los und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Sicht des Fahrzeugführers war durch geparkte Fahrzeuge eingeschränkt. Als dieser das Kleinkind erkannte, leitete er unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein aber konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind kam unter dem Pkw zum Liegen, wurde schwer verletzt und durch den, vom Fahrzeugführer verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache und der genauen Umstände hinzugezogen. Hierzu wurde die Straße bis gegen 17.10 Uhr voll gesperrt. Es entstand zudem Sachschaden von zirka. 200 Euro.

Pfullingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der L 382 erlitten. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger auf seiner KTM die Stuhlsteige abwärts. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kommt er in einer starken Kurve ins Schlingern und stürzte, rutschte mit seiner Maschine in den entgegenkommenden Jeep eines 37-Jährigen. Der Kradlenker zog sich leichte Prellungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Trochtelfingen-Steinhilben (RT): Motorradfahrerin übersehen

Eine verletzte Motorradfahrerin und Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag bei Steinhilben ereignet hat. Gegen 17.20 Uhr befuhr eine 43-Jährige Yamaha-Lenkerin die K 6736 von Trochtelfingen in Richtung Steinhilben. Auf Höhe des Ortsschildes kam es zur Kollision mit einem 66-Jährigen Fahrer eines Traktors, der seinerseits die vorfahrtsberechtigte Zweiradlenkerin beim Einfahren von einem landwirtschaftlichen Weg auf die Kreisstraße übersah. Die Motorradfahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Römerstein-Böhringen (RT): Ohne Führerschein Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend im Elbeweg ereignet hat. Gegen 17.00 Uhr war der 27-Jährige Audifahrer aus einem Grundstück im Elbweg auf die L 252 ausgefahren und hat hierbei einen 41-Jährigen Mercedesfahrer der Richtung Ortsausgang unterwegs war, übersehen. Hier kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein besaß. Er muss jetzt mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Metzingen (RT): Heftig aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat. Eine 18-Jährige war gegen 15.00 Uhr mit ihrem Citroen C1 auf ein Renault Twingo eines 50-Jährigen, welcher verkehrsbedingt halten musste aufgefahren. Die zwei Insassen des Twingo wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Zuge der Unfallaufnahme bildet sich heftiger Rückstau auf der B 312.

Filderstadt (ES): Seitliche Kollision

Zu einem erheblichen Sachschaden ist es am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 gekommen. Ein 56-Jähriger Mann befuhr die zweispurige Straße in Richtung Stuttgart, als er Höhe Bonlanden mit seinem Fiat Doblo aus Unachtsamkeit von der rechten auf die linke Spur geriet. Hierbei kollidierte er seitlich mit dem Mercedes Benz einer 36-Jährigen Frau, welche dort in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Versuch wieder nach rechts auszuweichen geriet der Anhänger, welcher am Fiat mitgeführt wurde, ins Schlingern. Dieser prallte ebenfalls noch gegen den Mercedes, bevor er umkippte und im rechten Straßengraben zum Liegen kam. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Fahrzeugen selber entstand jedoch ein Sachschaden von deutlich über 15.000 Euro. Die rechte Fahrspur musste zur Bergung des Gespanns kurzfristig gesperrt werden.

Esslingen (ES): Rotlicht missachtet

Am Samstagabend ist es gegen 18.25 Uhr an der Einmündung der Schlachthausstraße in die Mettinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden gekommen. Ein 53-Jähriger Porschefahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Mettinger Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Ampelanlage bei der Einmündung der Schlachthausstraße übersah er das für ihn geltende Rotlicht, so dass er geradeaus weiterfuhr. Der 29-Jährige Fahrer eines Chevrolet Nova beabsichtigte dagegen bei grün von der Schlachthausstraße nach links in Richtung Mettingen abzubiegen. Er konnte den Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Beide Männer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Kirchheim (ES): Gescheiterter Diebstahl eines Kleintransporters - (Zeugenaufruf)

Ein nicht alltäglicher Fall hat sich in den frühen Sonntagmorgenstunden kurz vor 05.00 Uhr in Jesingen in der Straße Im Oberhof ereignet. Drei bislang unbekannte Täter schlugen bei einer Gaststätte die Scheibe einer Holztür des Außenausschanks ein. In der Räumlichkeit entwendeten sie den Fahrzeugschlüssel zu einem weißen Renault Traffic. Sie versuchten den Kleintransporter zu entwenden. Mangels Kenntnis darüber wie das Fahrzeug zu bedienen ist, misslang dies jedoch. Alle drei verließen die Örtlichkeit in Richtung Innenstadt. Laut Zeugenaussagen waren alle drei von schlanker Statur und sprachen kein Deutsch. Sie waren zwischen 170 und 180 cm groß. Alle trugen Kapuzenpullover (1 roter, 1 schwarzer, 1 weißer) oder ähnliches. Ihre Gesichter verdeckten sie mit Hilfe der Kapuzen. Das Polizeirevier Kirchheim bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den drei Personen geben können, sich unter der Rufnummer: 07021/5010 zu melden.

Lenningen (ES): Garagenbrand

Am Samstag ist es gegen 12.00 Uhr in Oberlenningen in der Straße Oberer Sand zu einem Brand gekommen, bei dem es glücklicherweise bei geringen Folgen geblieben ist. Über Notruf wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage gemeldet. Das Garagentor konnte von den eingetroffenen Polizeikräften zuerst nicht geöffnet werden. Erst die Feuerwehr war in der Lage dieses aufzubrechen und sich so Zugang zu der stark verrauchten Garage zu verschaffen. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres vermieden werden. Offensichtlich hat der defekte Garagentorantrieb den Brand ausgelöst. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 27 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen sowie zwei DRK-Fahrzeuge mit drei Mann am Einsatzort. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 4.000 Euro beziffert.

Lenningen (ES): Gestürzter Motorradfahrer

Samstagnachmittag hat sich ein 32-Jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Er war gegen 16.00 Uhr auf der B 465 von Gutenberg kommend in Richtung Donnstetten unterwegs, als er in einer starken Linkskurve die Kontrolle über seine BMW verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, bevor er über diese hinweg ins Gebüsch stürzte. Er wurde sofort von anderen Motorradfahrern bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Anschließend kam er mit dem DRK in eine Klinik. Der Schaden am Motorrad wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Es musste mit einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Kirchheim (ES): Parkrempler mit erheblichem Sachschaden

Unachtsamkeit hat am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkauf-Centers in der Stuttgarter Straße zu einem beträchtlichen Sachschaden geführt. Ein 72-jähriger Sportwagenfahrer beabsichtigte dort vorwärts aus einer Parklücke auszufahren. Hierbei übersah er jedoch eine vorbeifahrende 28-jährige Frau mit ihrem Mercedes Benz. Er prallte mit seinem Audi R8 ungebremst in die junge Dame. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Wendlingen (ES): In Parker gekracht

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Mann geriet mit seinem Mercedes Benz aus besagtem Grund ins Schleudern als er von der Albstraße in die Bahnhofstraße abgebogen ist. Der junge Mann kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, wo er zuerst gegen einen Stein prallte und anschließend mit einem BMW kollidierte, welchen er durch die enorme Wucht noch auf einen weiteren Parker schob. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Mercedes und der BMW waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Frontalzusammenstoß dreier Radfahrer

Samstagnachmittag ist es gegen 16.25 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der B 297 zwischen Kirchentellinsfurt und Altenburg zu einem folgeschweren Fahrradunfall gekommen. Eine 31-jährige E-Bike-Fahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt eine am rechten Rand des Radweges gehende Fußgängerin überholen. Dabei übersah sie jedoch zwei entgegenkommende Rennradfahrer. Sie kollidierte frontal mit beiden Sporträdern. Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau und ein 53-jähriger Mann schwer verletzte. Beide mussten mit einem RTW in eine Klinik verbracht werden. An den drei Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

