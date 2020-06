Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer bei Sturz in Nellingen verletzt

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Nach Sturz von Fahrrad ins Krankenhaus

Ein gestürzter Radfahrer ist am Freitagmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 76-Jährige befuhr um 11.45 Uhr die Wettenhartstraße in Nellingen. Beim Ausweichen einer Bodenwelle kam der Senior laut Zeugenangaben ins Schlingern und stürzte im weiteren Verlauf zu Boden. Hierbei zog er sich neben weiteren Blessuren trotz eines getragenen Fahrradhelms Kopfverletzungen zu. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell