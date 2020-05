Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Wer sah die Quad-Fahrer? Achim. Nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstag in der Straße Zur Achimer Marsch ereignet hat, sucht die Polizei Achim nun nach zwei Quad-Fahrern. Ein Paar war hier kurz vor 16 Uhr mit einem Kinderwagen zu Fuß unterwegs. Als ihnen ein Fahrradfahrer entgegenkam und dieser sich in Höhe der Fußgänger befand, soll einer der beiden Quad-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und gefährlich geringem Seitenabstand zwischen Fußgänger und Radfahrer hindurchgefahren sein. Die Polizei Achim hat nun Ermittlungen wegen Nötigung eingeleitet und sucht nun nach Zeugen: Wer sah am Samstagnachmittag in der Achimer Marsch die zwei Quad-Fahrer? Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

A27: 29-Jähriger berauscht

Langwedel. Die Autobahnpolizei Langwedel hat am Montagmittag einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 13 Uhr stoppten und kontrollierten sie den 29-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der A27 aus Walsrode kommend in Richtung Bremer Kreuz unterwegs war. Zunächst stellten die Beamten fest, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weitergehende Überprüfungen ergaben zudem, dass der Mann nach vorherigem Konsum unterschiedlicher Drogen berauscht war. Die Polizisten leiteten Ermittlungen gegen den Mann ein, ließen eine Blutentnahme durchführen und untersagten anschließend die Weiterfahrt.

Autofahrer verletzt Radfahrerin

Ottersberg. Auf der Großen Straße (L168) ist am Montag gegen 17:30 Uhr eine 14-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 75-jähriger Autofahrer wollte von der Straße Im Forth (L155) auf die Große Straße einbiegen, dabei missachtete er die Vorfahrt der Jugendlichen, die hier von links auf dem Radweg herannahte. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wer sah Personen an der Turnhalle?

Lilienthal. Unbekannte Personen befanden sich am vergangenen Wochenende widerrechtlich auf dem Gelände der Turnhalle an der Straße Auf dem Kamp. Hier beschmierten sie eine Wand mit Farbspray, wodurch Sachschaden entstand. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden.

Fiat überschlägt sich

Emtinghausen. Unverletzt blieb am Montagmorgen gegen 6 Uhr ein 20-jähriger Fiat-Fahrer, der sich auf der Syker Straße überschlug. Der Fahranfänger war in Richtung Thedinghausen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Zaun, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen. Am Wagen entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Verhalten von Radfahrern an "Zebrastreifen" - Unfall auf der Osterholzer Straße

Osterholz-Scharmbeck. Der sogenannte "Zebrastreifen", oder korrekterweise der Fußgängerüberweg, gewährt Fußgängern das Recht, trotz Fahrzeugverkehr die Straße zu überqueren. Herannahende Fahrzeugführer haben dann anzuhalten. Das Recht der Fußgänger gilt jedoch nicht für Radfahrer. Damit Zweiradfahrer von diesem Recht ebenfalls Gebrauch machen dürfen, müssen sie zwingend absteigen. Nur wenn die Fahrbahn frei ist, darf ein Radfahrer den Fußgängerüberweg fahrend überqueren. Auf diese Regelung möchte die Polizei anlässlich eines aktuellen Unfalls auf der Osterholzer Straße hinweisen. Eine 62-jährige Radfahrerin war am Montag gegen 16:15 Uhr nicht abgestiegen und befuhr den Fußgängerüberweg verbotswidrig, obwohl sich eine 27-jährige Autofahrerin näherte. Die Opel-Fahrerin erfasste die Frau, die bei dem folgenden Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Trotz der Regelung an "Zebrastreifen" wurde auch gegen die Autofahrerin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

