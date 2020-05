Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch gescheitert ++ Brand eines Holzschuppens ++ Brand von Grünabfällen ++ Ohne Führerschein unterwegs

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch gescheitert

Schwanewede. Ein Einbruch in ein Geschäft in der Hospitalstraße scheiterte in der Nacht zu Montag zwischen 23:55 Uhr und 00:05 Uhr. Bislang unbekannte Täter versuchten eine Scheibe des Geschäftes einzuwerfen und wurden hierbei von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser alarmierte die Polizei. Die unbekannten Einbrecher sahen zwischenzeitlich von einer weiteren Tatausführung ab und ergriffen die Flucht. Ein Betreten des Geschäftes fand nicht statt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese können sich unter 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck melden.

Brand eines Holzschuppens

Schwanewede. Den Brand eines Holzunterstandes sowie eines angrenzenden Holzschuppens in der Sandfurther Straße löschten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in der Nacht zu Montag gegen 00:45 Uhr. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen und griff zudem auf Teile des Mauerwerks einer anliegenden Garage über. Die Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam, alarmierten die Feuerwehr und ein 64-Jähriger nahm zudem selbst Löschversuche vor. Der 64-Jährige sowie eine 60 Jahre alte Frau wurden vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 5000 Euro. Eine Spezialisierte Tatortgruppe der Polizei hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Brand von Grünabfällen

Lilienthal. Zum Brand einer größeren Ansammlung von Grünabfällen auf einem Feld im Bereich der Straße "Oberende" wurden die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zu Montag gegen 4:05 Uhr alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Grünabfällen um ein zuvor bereitgelegtes Osterfeuer. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Ohne Führerschein unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Den 55 Jahre alten Fahrer eines Transporters kontrollierte die Polizei am Sonntagmittag in der Myhler Straße. Der Mann war mit dem Wagen unterwegs, obwohl er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell