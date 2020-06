Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbrüche, körperliche Auseinandersetzungen, Bedrohung, Messer, Unfälle, Einbruch

Pkw-Aufbrüche (Zeugenaufruf)

Zeugen zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in Tiefgaragen sucht das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333. Am Freitag wurden im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr insgesamt drei Fahrzeuge, die in den Tiefgaragen in der Reutlinger Albstraße bzw. am Albtorplatz abgestellt waren, aufgebrochen. An den Fahrzeugen wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und zwei Navigationsgeräte entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 300 Euro, der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert bei weitem. Da beide Tatorte in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind.

Reutlingen (RT): In Firmengebäude eingebrochen

In ein Firmengebäude sind bislang unbekannte Täter im Reutlinger Stadtteil Degerschlacht eingebrochen. Die Unbekannten gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäudeinnere und brachen diverse Türen und Schränke auf. Beim Verlassen des Objekts wurde ein Pulverfeuerlöscher versprüht, dessen Dampf einen Brandalarm am Gebäude auslöste und einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei erforderlich machte. Hierbei konnte der Einbruch festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Reutlingen-West übernommen wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Kirchheim/Teck (ES): Bedrohung mit Messer (Zeugenaufruf)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung und Bedrohung mit einem Messer ist es in der Nacht zum Samstag am Bahnhof Kirchheim gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 01.10 Uhr am Bahnsteig, Gleis 2, zwischen einem 20-Jährigen und einer drei- oder vierköpfigen Gruppe zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug ein bislang unbekannter Täter mit den Fäusten dem 20-Jährigen ins Gesicht. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend wurde der 20-Jährige noch durch eine weitere Person aus der Gruppe heraus mit einem Messer bedroht, wonach er auf den Bahnhofsvorplatz flüchtete. Dort kam ihm ein Taxifahrer und weitere Personen zu Hilfe. Die Gruppe flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Jahnstraße bzw. Innenstadt. Der erste, schlagende Täter, kann wie folgt beschrieben werden: ca. 165 cm groß, 18-20 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare und hatte zur Tatzeit einen 3-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover. Der zweite, messerführende Tatverdächtige, war ca. 180 cm groß, 20-25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen kurzen Bart. Er war bekleidet mit einem weißen Polo-Shirt der Marke "Ralph Lauren", Jeanshose und dunklen Turnschuhen. Die weiteren Personen der Gruppe waren ca. 170 cm groß und im Alter von 20-25 Jahren. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck, Tel. 07021/501-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Esslingen (ES): Motorradfahrer übersehen

Ein verletzter Motorradfahrer und Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Esslingen ereignet hat. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 58-jähriger Suzuki-Lenker die Ulmer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Indexstraße kam es zur Kollision mit einem 57-jährigen VW Passatfahrer, der seinerseits den vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker übersah. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 58-Jährige anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schlägerei zwischen Mitbewohnern

Zu einem heftigen Schlagabtausch ist es am Freitagabend gegen 18.30 Uhr zwischen zwei Männern in der Harthäuser Straße gekommen. Im Zuge eines verbal begonnenen Streits schlug ein 40-Jähriger einem 42-jährigen Mitbewohner mit einem Stuhl ins Gesicht, wonach dieser den Jüngeren mit Fäusten ins Gesicht schlug und auf ihn eintrat. Die beiden Nigerianer trugen in Folge der Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen davon, welche vom hinzugerufenen Rettungsdienst nicht behandelt werden mussten. Zur Klärung des Sachverhalts waren insgesamt drei Polizeistreifen eingesetzt.

Albstadt (ZAK): Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag gegen 16.00 Uhr auf der B 463 zwischen Lautlingen und Ebingen ereignet hat. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagen auf Einsatzfahrt bremste eine 58-Jährige ihren VW ab, was eine dahinterfahrende 36-jährige Opel-Fahrerin zu spät bemerkte und auf den VW der 58-Jährigen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuginsassen des VW leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

