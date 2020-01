Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Schaden am Zigarettenautomaten angerichtet

Ahaus (ots)

Unbekannte scheiterten bei dem Versuch einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzuhebeln. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag am Kirchplatz in Ahaus-Wessum. Die Tatzeit lässt sich bislang nicht eingrenzen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen.

