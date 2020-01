Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher scheitert und flüchtet

Isselburg (ots)

Stand gehalten hat eine Balkontür einem unbekannten Einbrecher am Sonntagabend in Isselburg. Der Täter versuchte vergeblich, sie aufzuhebeln und so in ein Wohnhaus an der Alleestraße einzudringen. Eine Bewohnerin war etwa zwischen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr durch Geräusche auf die Situation aufmerksam geworden. Sie bemerkte einen Unbekannten auf ihrem Balkon, der von der Brüstung sprang und sich humpelnd entfernte. Der Unbekannte war etwa 18 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

