POL-BOR: Bocholt - "Entschuldigung" zum Diebstahl genutzt

Bocholt (ots)

Einer Trickdiebin zum Opfer gefallen ist am vergangenen Freitag eine ältere Bocholterin. Die Unbekannte war mit einer kriminellen Masche gezielt auf die 88-Jährige zugegangen: Die Frau rempelte die Seniorin gegen 14.00 Uhr auf offener Straße an, als sich diese mit ihrem Rollator vor ihrer Haustür aufhielt. Die Unbekannte entschuldigte sich umgehend und trat sehr hilfsbereit auf. Wenig später suchte die Trickdiebin die Seniorin zuhause auf - mit einem Blumenstrauß, den sie der Bocholterin als Geste der Entschuldigung für ihr Anrempeln überreichte. Danach bat sie darum, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Kurz darauf verließ die Frau die Wohnung. Die Bocholterin stellte im Nachhinein fest, dass Schmuck fehlte.

Die Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur; sie besaß lange, dunkle Haare und trug eine hellgraue Regenjacke, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit starkem Akzent. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, Unbekannte in die eigene Wohnung hinein zulassen. Trickdiebe nutzen viele unterschiedliche Maschen, um an das Hab und Gut ihrer Opfer zu kommen. Sie nehmen dabei gezielt ältere Menschen ins Visier. Detaillierte Informationen zu diesem Thema vermittelt die Polizei unter anderem im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

