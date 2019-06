Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, kam es in einem Schuhgeschäft im Palais Vest zu einem Fall von räuberischem Diebstahl. Eine Frau verstaute mehrere Paar Schuhe in einer mitgeführten Tasche. Die Sicherungen lösten beim Verlassen des Ladenlokals Alarm aus. Die Frau konnte zunächst vom Personal festgehalten werden, riss sich dann aber, mit Unterstützung eines unbekannten Mannes, los. Er konnte kurze Zeit später in der Recklinghäuser Innenstadt festgenommen werden. Personenbeschreibung der flüchtigen Täterin: ca. 40 Jahre alt, stabile Figur, lange schwarze Haare, blaue Oberbekleidung, blaue Tasche.

Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter 0800 2361 111 entgegen.

