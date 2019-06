Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radler stößt mit Kleinkind zusammen

Recklinghausen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam es fast zweijähriges Kind aus Marl am Montag um 18.40 h bei einem Unfall an der Josefstraße davon. Das Kind lief hinter einer Hecke her auf einen Weg, auf dem gerade ein 15-jähriger Marler mit seinem Fahrrad unterwegs war. Die beiden prallten zusammen. Das Kleinkind wurde von den Eltern zum Krankenhaus gebracht.

