Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Als er am Montag um 19.35 h an von der Gelsenkirchener Straße nach links in die Ewaldstraße abbiegen wollte, stieß ein 74-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen mit dem Wagen eines 41-Jährigen aus Borken zusammen. Der Borkener kam dem Recklinghäuser auf der Gelsenkirchener Straße entgegen. Der Borkener wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell