Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

An der Hervester Straße kam es am Montag gegen 18.00 h zu einem Auffahrunfall. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Herne war in Richtung Marl-Mitte unterwegs und bemerkte zu spät, dass vor ihm Autos an einer Ampel hielten. Er fuhr auf den Wagen einer 58-jährigen Marlerin auf. Ihr Auto wurde noch auf den Pkw eines 49-jährigen Marlers geschoben. Ein 19-jähriger Beifahrer der 58-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto des Herners und der Marlerin mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

