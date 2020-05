POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. 14-Jähriger überfallen, Wiesbaden-Dotzheim, Helmholzstraße, 10.05.2020, gg. 23.00 Uhr

(ho)Gestern Abend erstattete ein 14-jähriger Wiesbadener bei der Polizei Strafanzeige wegen eines Raubes, der sich bereits am späten Sonntagabend abgespielt haben soll. Der Geschädigte war seinen Schilderungen zufolge mit einem Stadtbus unterwegs, den er gegen 23.00 Uhr an der Haltestelle Helmholzstraße verließ. Kurz danach soll er von einem Bekannten angegriffen worden sein, der ihm seine Bauchtasche entriss und diese anschließend mitnahm. Dieser habe zuvor ebenfalls in dem Stadtbus gesessen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen, gegen den nun wegen Raubes ermittelt wird. Da der Ablauf der Tat und die Hintergründe derzeit noch nicht abschließend geklärt sind, bittet das Haus des Jugendrechts um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Hund beißt 13-Jährigen, Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 12.05.2020, gg. 19.05 Uhr

(ho)Ein 13-jähriger Junge ist gestern Abend im Max-Planck-Ring von einem Hund gebissen und an einem Bein verletzt worden. Der unangeleinte Hund lief im Bereich einer Firmeneinfahrt umher und fiel den Jungen an, als dieser sich auf dem Gehweg näherte. Der Junge erlitt durch den Angriff des Hundes Verletzungen an der Wade. Nach dem Vorfall kam ein Mann auf den 13-Jährigen zu und fragte ihn nach seinem Wohlbefinden. Anschließend setzte sich der Mann jedoch in Begleitung einer Frau in einen grauen Pkw und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann wurde als ca. 50 bis 60 Jahre alt, korpulent, bekleidet mit einer dunkelgelben Hose, einem grau-schwarz gestreiften T-Shirt und einer schwarzen Basecap beschrieben. Seine Begleiterin sei ebenfalls 50 bis 60 Jahre alt, hatte helle, schulterlange Haare und trug schwarze Bekleidung. Hinweise zu dem Vorfall oder dem mutmaßlichen Hundebesitzer nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Lkw-Aufbrecher gehen leer aus, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 13.05.2020, gg. 02.20 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht sind Lkw-Aufbrecher in der Wiesbadener Straße offenbar leer ausgegangen. Die Täter näherten sich dem geparkten Lkw und schlugen eine Seitenscheibe ein. Ersten Feststellungen zufolge flüchteten die Einbrecher, ohne etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen zu haben. Zeugenaussagen zufolge trugen die Täter Kapuzenpullover und flüchteten in einem silbernen oder grauen VW Golf. Weitere Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Innerorts teils viel zu schnell unterwegs, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 12.05.2020

(ho)Die Änderung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, die am 28.04.2020 in Kraft getreten sind, hatten gestern bei einer Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße für viele Autofahrerinnen und Autofahrer unangenehme Konsequenzen. In vielen Fällen war den Betroffenen offenbar nicht bewusst, dass die Änderung mancher Tatbestände der Bußgeldkatalog-Verordnung unter anderem auch Auswirkungen auf die Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen hat. Bereits bei geringeren Geschwindigkeitsverstößen als bisher wird nun ein Monat Fahrverbot verhängt. Fahrverbote drohen innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h und außerorts von 26 km/h. Bei der Messung in der Ludwig-Erhard-Straße wurden im Verlauf des Tages 1.209 Fahrzeuge gemessen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit teilweise erheblich überschritten. Davon müssen 193 Fahrerinnen und Fahrer sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Vier Fahrzeuge wurden mit über 100 km/h gemessen und beim traurigen Spitzenreiter des Messtages wurde eine Geschwindigkeit von 106 km/h festgestellt. Dieser Autofahrer muss sich nun auf zwei Punkte in Flensburg, 280 Euro Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot einstellen. Die durchgeführte Messung war am vergangenen Freitag im "Aktuellen Blitzerreport" mit einer Pressemitteilung angekündigt worden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Granitstehle bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein, Seitzenhahn, Hubertusweg, Dienstag, 12.05.2020, 07:45 Uhr - 14:15 Uhr

(däu)Ein bislang noch unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Dienstag zwischen 07:45 Uhr - 14:15 Uhr im Hubertusweg in Taunusstein-Seitzenhahn eine Granitstehle einer Hausumfriedung. Die Polizei konnte am Unfallort noch Fahrzeugteile sicherstellen, die wahrscheinlich zu dem Wagen des Unfallverursachers gehören. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

