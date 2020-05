Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 47-Jähriger beraubt, Wiesbaden, Luisenplatz, 11.05.2020, 19.10 Uhr,

(pl)Am frühen Montagabend wurde auf dem Luisenplatz ein 47-jähriger Mann von einem unbekannten Täter beraubt. Der Geschädigte schilderte, dass er gegen 19.10 Uhr plötzlich von einem Mann mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden sei. Als er daraufhin zu Boden stürzte, habe der Angreifer in seine Jackentasche gegriffen und sich das darin befindliche Bargeld geschnappt. Mit dem erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 7 Euro sei der Räuber dann die Treppe hinunter ins Parkhaus geflüchtet. Eine nähere Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. 15-Jährige leistet Widerstand, Wiesbaden, Bleichstraße, 11.05.2020, 21.45 Uhr,

(pl)Eine 15-jährige Jugendliche hat sich am Montagabend gegen polizeiliche Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Die 15-Jährige wurde gegen 21.45 Uhr im stark betrunkenen Zustand in der Bleichstraße auffällig und sollte daher gemeinsam mit ihrem 59-jährigen Begleiter einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Jugendliche zeigte sich den eingesetzten Polizisten gegenüber jedoch äußerst unkooperativ, indem sie diese beleidigt und in deren Richtung gespuckt haben soll. Als daraufhin die Festnahme der 15-Jährigen erfolgte, versuchte ihr älterer Begleiter diese Maßnahme zu stören und wurde aufgrund dessen ebenfalls festgenommen. Auf der Dienststelle setzte die Jugendliche ihren Widerstand fort und soll neben den Spuckattacken um sich geschlagen und getreten haben. Hierbei wurde einer der Polizisten von einem Tritt getroffen. Die 15-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf der Dienststelle ihren zuständigen Betreuern übergeben, wobei es zu weiteren Widerstandshandlungen kam. Sie muss sich nun wegen ihres Verhaltens in dementsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Eingangstür hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Luisenplatz, 08.05.2020 Uhr bis 11.05.2020,

(pl)Die Eingangstür eines Restaurants auf dem Luisenplatz hat im Verlauf des Wochenendes Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten zwischen Freitag und Montag erfolglos, die Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Ausfahrtschranke vom Haus der Vereine beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim, Im Wiesengrund, 08.05.2020 bis 09.05.2020,

(pl)Zwischen Freitag und Samstag wurde die Ausfahrtschranke von dem Haus der Vereine in Dotzheim beschädigt. Unbekannte Täter bogen die Schranke des Besucherparkplatzes um den dazugehörigen Pfosten. Festgestellt wurde die Tat am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Einkaufsmarkt mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 09.05.2020, 18.00 Uhr bis 11.05.2020, 05.50 Uhr, (pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagmorgen die Fassade, das Garagentor sowie Schilder eines Einkaufsmarktes in der Richard-Wagner-Straße mit Farbe besprüht. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, New-York-Straße, 11.05.2020, 09.45 Uhr,

(pl)Am Montagvormittag wurde ein 55-jähriger Fußgänger im Bereich der Kreuzung New-York-Straße/ Schultheißstraße/Sonnenstraße beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Ein 24-jähriger Autofahrer war gegen 09.45 Uhr mit seinem Renault auf der Sonnenstraße unterwegs und wollte dann an der Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei erfasste er mit seinem Pkw den 55-Jährigen, welcher gerade die Straße überquerte. Der Fußgänger kam zu Fall und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Unwetter - umgestürzter Baum beschädigt Pkw, Heidenrod, Landesstraße 3031, zwischen Zorn und der Bundesstraße 260, Montag, 11.05.2020, 12:50 Uhr

(däu)Auf der Landesstraße 3031, zwischen Heidenrod-Zorn und der Bundesstraße 260, fiel am Montagmittag, aufgrund des Unwetters, ein Baum auf die Fahrbahn und traf einen darauf fahrenden Pkw. Der getroffene Citroen wurde hierdurch im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt. Obwohl das Fahrzeug noch fahrbereit war beträgt der Sachschaden mehrere Tausend Euro. Der 50-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Baum konnte von mehreren Autofahrern mit vereinten Kräften wieder von der Straße gezogen werden. Im Anschluss konnte der 50-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Aufgrund des Sturmes kam es im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis zu zahlreichen umgestürzten Bäumen. Dadurch mussten mehrere Landes- und Kreisstraßen durch Polizei und Feuerwehr vorübergehend gesperrt werden.

2. BMW-Fahrer ohne Führerschein unterwegs, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Dienstag, 12.05.2020, 00:45 Uhr

(däu)In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach den richtigen Riecher, als sie in Taunusstein-Bleidenstadt einen BMW anhielten und den Fahrer kontrollierten. Zum einen war der 20-jährige Autofahrer nicht im Besitz eines Führerscheines, zum anderen fanden die Beamten bei ihm ein gestohlenes IPhone. Das IPhone wurde sichergestellt. Den BMW Fahrer erwartet eine Strafanzeige.

3. Mauer beim Ausparken beschädigt, Idstein, Stettiner Straße, Dienstag, 12.05.2020, 11:15 Uhr

(däu)Am Dienstagvormittag verwechselte eine 79-jährige Autofahrerin in der Stettiner Straße in Idstein aus unbekannter Ursache beim Ausparken das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr mit ihrem Pkw gegen eine Hauswand. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. An dem Daimler Chrysler und der Hauswand entstand ein Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

