Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Person nach Stich mit einem Messer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Am heutigen Tage wurde vor dem Restaurant "Schiffchen" in Bocholt, im Rahmen einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen, ein 17- jähriger Bocholter durch einen Stich mit einem Messer schwer verletzt. Derzeit wird der Jugendliche in einem Krankenhaus behandelt. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete vom Tatort zu Fuß in Richtung "Mc Donalds".

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 15 - 16 Jahre alt - ca. 175 cm groß - gelbe Jacke - vermutlich Deutscher.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bocholt oder bei der Leitstelle der Polizei in Borken zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Holger Szeglat

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell