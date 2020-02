Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Überholen im Überholverbot

Ein Verletzter

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 55-jähriger Ratinger am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Der Autofahrer war gegen 08.25 Uhr auf der K17 in Richtung aus Wessum in Richtung Alstätte unterwegs. In Höhe Averesch wollte er nach links abbiegen, als sein Wagen mit dem Pkw eines 44-jährigen Mannes kollidierte. Der Ahauser hatte versucht den vor ihm fahrenden trotz bestehendem Überholverbot zu überholen. Nach Angaben des 55-Jährigen sucht dieser eigenständig einen Arzt auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 6.000 Euro.

