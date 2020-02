Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden/Münster - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Borken und der Polizei Münster

Vreden/Münster (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag (5.2, 19.00 Uhr bis 6.2, 9.00 Uhr) besprühten unbekannte Täter mit orangenem Sprühlack die Fensterscheiben und die Hauswand einer Parteigeschäftsstelle an der Wassermühlenstraße in Vreden. Die Schriftzüge wie zum Beispiel "NAZIS RAUS" deuten auf eine politisch motivierte Tat hin. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Münster unter 0251 2750 entgegen.

